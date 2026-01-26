BBB 26: Matheus revela plano para acabar com Ana Paula no Sincerão

Bancário trocou uma ideia com PA a respeito do que pretende fazer com a rival

Matheus traçou um plano contra Ana Paula Renault durante o Sincerão desta segunda-feira (26).

Em conversa com Paulo Augusto no BBB 26, o bancário prometeu “jogar toda a merda no ventilador” durante a dinâmica.

“Eu vou jogar toda a merda no ventilador hoje, da Ana Paula.

Vou falar do bagulho da Aline, que ela falou da roupa da Aline de garota de programa.

E ela é uma mulher que levanta a bandeira do feminismo e julgou a Aline de garota de programa só por conta da roupa!

Ridículo.

Ela sabe agora que o foco dela é o Boneco[Leandro]”, ameaçou.

