BBB 26: Maxiane expõe preocupação com Ana Paula: "Vai vir pra cima"

Sister trocou uma ideia com Marciele e Jordana a respeito da jornalista

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Maxiane expõe preocupação com Ana Paula: "Vai vir pra cima"

Em conversa com Marciele e Jordana após a formação do paredão, Maxiane desabafou sobre o atrito que teve com Ana Paula Renault no BBB 26 e disse que acha que se tornou um dos principais alvos da jornalista.

“Naquele momento, ela [Ana Paula] falou ‘cadê suas amigos agora para te defenderem?'”, contou a pipoca, lembrando da situação envolvendo Milena.

“Ela falou nosso nome, nomeou”, acrescentou a cunhã.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.