BBB 26: Maxiane expõe preocupação com Ana Paula: "Vai vir pra cima"
Sister trocou uma ideia com Marciele e Jordana a respeito da jornalista
Em conversa com Marciele e Jordana após a formação do paredão, Maxiane desabafou sobre o atrito que teve com Ana Paula Renault no BBB 26 e disse que acha que se tornou um dos principais alvos da jornalista.
“Naquele momento, ela [Ana Paula] falou ‘cadê suas amigos agora para te defenderem?'”, contou a pipoca, lembrando da situação envolvendo Milena.
“Ela falou nosso nome, nomeou”, acrescentou a cunhã.