BBB 26: Sarah foge de Ana Paula Renault e chama Juliano de Vtzeiro no Sincerão
Dinâmica ao vivo expõe embate entre participantes e retoma atrito da votação do Paredão
O Sincerão exibido nesta segunda-feira (26) no BBB 26 colocou Sarah Andrade no centro de um dos momentos mais comentados da dinâmica ao vivo.
Sorteada pela plateia para iniciar a rodada, a participante optou por não escolher Ana Paula Renault, com quem havia se desentendido recentemente, e apontou Juliano Floss como Vtzeiro.
A dinâmica reuniu todos os participantes na área externa da casa, posicionados no centro do espaço e com os olhos vendados.
O público escolheu temas de conotação negativa, e o brother sorteado deveria indicar quem se encaixava na definição apresentada.
Sarah foi a primeira a participar e, ao receber o termo Vtzeiro, escolheu Juliano.