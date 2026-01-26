Cariúcha não renova contrato e pega SBT de surpresa

No início da noite desta segunda-feira (26), Cariúcha comunicou a direção do SBT que não tem interesse em renovar seu contrato com a emissora.

Atualmente, a apresentadora integra o time do Fofocalizando e é uma das juradas do Programa do Ratinho.

De acordo com a coluna de Flávio Ricco no portal Leo Dias, desde que chegou aos estúdios do canal paulistano, nesta tarde, a ex-Fazenda avisou que gostaria de conversar com os executivos da empresa.

A reunião, que teria acontecido a portas fechadas, só pôde acontecer horas depois.

