Casa do Patrão: Record reabre inscrições e Boninho faz exigência

Na tarde desta segunda-feira (26), a Record anunciou nas redes sociais que reabriu as inscrições para seu novo reality show, Casa do Patrão.

No Instagram, o diretor da atração, Boninho, avisou que os interessados precisam concluir o processo de inscrição em até 10 dias e que só serão validadas as que tiverem um vídeo de até três minutos.

“Sua oportunidade ainda não acabou!

As inscrições para o reality Casa do Patrão estão reabertas!

Idealizado por Boninho, a parceria entre a #RECORD e o Disney+ representa uma oportunidade para anônimos apaixonados por realities de confinamento que sonham em participar da primeira temporada de um formato inédito no Brasil”, postou a emissora.

