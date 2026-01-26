Casa do Patrão: Record reabre inscrições e Boninho faz exigência
Diretor lembrou de requisito para participar da seleção
Na tarde desta segunda-feira (26), a Record anunciou nas redes sociais que reabriu as inscrições para seu novo reality show, Casa do Patrão.
No Instagram, o diretor da atração, Boninho, avisou que os interessados precisam concluir o processo de inscrição em até 10 dias e que só serão validadas as que tiverem um vídeo de até três minutos.
“Sua oportunidade ainda não acabou!
As inscrições para o reality Casa do Patrão estão reabertas!
Idealizado por Boninho, a parceria entre a #RECORD e o Disney+ representa uma oportunidade para anônimos apaixonados por realities de confinamento que sonham em participar da primeira temporada de um formato inédito no Brasil”, postou a emissora.