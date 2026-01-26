Menos truque, mais jogo: Por que o Paredão sem Bate-Volta é o maior acerto do BBB 26

Ao abolir a prova no paredão triplo, o reality reduz a interferência do acaso e devolve protagonismo aos jogadores

Na Telinha - 26 de janeiro de 2026

Ao optar pelo paredão triplo sem bate-volta, o BBB 26 faz um movimento curioso e, em certa medida, contraintuitivo para um reality show que, ao longo dos anos, passou a se notabilizar pelo acúmulo de reviravoltas, surpresas e dispositivos de exceção.

Em vez de adicionar mais uma engrenagem ao já complexo maquinário do programa, a produção decidiu retirar uma peça.

E é justamente nesse gesto de subtração que reside sua maior virtude.

Desde suas primeiras edições, no início dos anos 2000, o BBB se estruturava como um experimento social relativamente simples: um grupo de pessoas confinadas, relações em ebulição e um mecanismo de eliminação que expunha, sem grandes filtros, alianças, ressentimentos e disputas de poder.

Leia conteúdo completo aqui.