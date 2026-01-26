Mesmo em construção, galpão gigante de 108 mil m² já é anunciado com aluguel de R$ 5 milhões, surpreendendo o mercado

Megaparque logístico às margens da Dutra coloca Guarulhos no topo dos preços do setor antes mesmo da entrega oficial

Gabriel Yuri Souto - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem passa pela Rodovia Presidente Dutra, entre os quilômetros 218 e 219, já percebe uma mudança evidente na paisagem. A intensa terraplanagem e as estruturas metálicas em montagem indicam o avanço do GLP Guarulhos 3, um dos maiores empreendimentos logísticos em construção no país.

Enquanto as obras seguem em ritmo acelerado, o mercado imobiliário já reage. Isso porque um dos galpões do complexo, mesmo ainda em construção, foi anunciado com um aluguel mensal que pode ultrapassar R$ 5 milhões, valor que chama atenção no setor.

Galpão tem área equivalente a mais de 10 campos de futebol

O anúncio se refere ao chamado Galpão B do GLP Guarulhos 3. Sozinho, o espaço possui cerca de 108 mil metros quadrados de área construída. Esse tamanho equivale a mais de 10 campos de futebol oficiais.

Atualmente, o valor pedido para locação gira em torno de R$ 4,8 milhões por mês. Além disso, o preço do metro quadrado chega a R$ 45, superando a média regional. Em Guarulhos, galpões de alto padrão costumam variar entre R$ 36 e R$ 43 por metro quadrado.

Somando o aluguel às taxas de condomínio e ao IPTU, o custo mensal total deve ultrapassar a marca dos R$ 5 milhões. Por isso, o anúncio já figura entre os mais caros do país no segmento logístico.

Estrutura Triple A ajuda a explicar o valor elevado

O preço alto está diretamente ligado ao padrão construtivo do empreendimento. O galpão é classificado como Triple A, categoria reservada aos imóveis mais modernos do setor.

Nesse sentido, o projeto contará com pé-direito de 12 metros, o que permite maior aproveitamento vertical do espaço. Além disso, o piso industrial suporta até 6 toneladas por metro quadrado, atendendo operações de grande porte.

Outro diferencial é a busca pela certificação de sustentabilidade LEED. Esse selo, cada vez mais valorizado, atrai empresas preocupadas com eficiência energética e responsabilidade ambiental.

Guarulhos se consolida como o principal hub logístico do país

Além da estrutura, a localização pesa na formação do preço. O GLP Guarulhos 3 está conectado às principais rodovias do estado, como Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna. Também possui acesso rápido ao Aeroporto Internacional de Cumbica e ao futuro Rodoanel Norte.

Por isso, especialistas do setor já comparam Guarulhos à “Avenida Faria Lima” dos galpões logísticos. Enquanto isso, polos tradicionais como Cajamar seriam equivalentes à “Avenida Paulista”. A analogia reforça o status da cidade como endereço mais moderno e estratégico do país.

Esse posicionamento favorece, principalmente, operações de última milha. Ou seja, empresas que precisam de rapidez na entrega ao consumidor final encontram em Guarulhos uma vantagem competitiva clara.

Entrega do empreendimento está prevista para 2026

Mesmo com a obra em andamento, o mercado já precifica o GLP Guarulhos 3 como um dos ativos mais valiosos do setor. A previsão é que o complexo seja totalmente entregue até o terceiro trimestre de 2026.

Até lá, o anúncio milionário funciona como um termômetro do aquecimento do mercado logístico. Além disso, mostra como localização, infraestrutura e padrão construtivo conseguem elevar os valores a patamares inéditos, mesmo antes da conclusão das obras.

