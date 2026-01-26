NaTelinha Talk: Simone Kliass é a entrevistada desta segunda-feira; assista
A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta segunda-feira (26), o NaTelinha Talk Podcast recebe Simone Kliass.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.
Simone Kliass é uma locutora publicitária brasileira, palestrante internacional e consultora de inovação no audiovisual, reconhecida por sua atuação na intersecção entre voz, tecnologia e narrativas imersivas.