NaTelinha Talk: Simone Kliass é a entrevistada desta segunda-feira; assista

A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube

Nesta segunda-feira (26), o NaTelinha Talk Podcast recebe Simone Kliass.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.

Simone Kliass é uma locutora publicitária brasileira, palestrante internacional e consultora de inovação no audiovisual, reconhecida por sua atuação na intersecção entre voz, tecnologia e narrativas imersivas.

