Terra Nostra: Giuliana, Matteo, Rosana e Marco Antônio fazem novo troca-troca
Pares serão rearranjados nos próximos capítulos da novela, reprisada na Globo
Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio), Matteo (Thiago Lacerda), Rosana (Carolina Kasting) e Marco Antônio (Marcello Antony) vão fazer um novo troca-troca.
Os pares serão rearranjados nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Tudo acontece depois que Matteo confessa a Giuliana ter beijado Rosana.
A italiana terá uma crise de ciúmes, e dirá a Hortência (Cláudia Raia) que, por vingança, deseja também dar um beijo em Marco Antônio.