Três Graças: Arminda é expulsa da mansão, faz as malas e muda de vez a vida de Ferette
Retorno de Rogério provoca ruptura familiar, mudança de endereço e novos conflitos
O retorno de Rogério (Eduardo Moscovis) à mansão marca uma virada decisiva em Três Graças.
Ao reassumir o imóvel, ele determina o fim da convivência com Arminda (Grazi Massafera) e comunica que a ex-mulher deve deixar a casa imediatamente, encerrando qualquer possibilidade de negociação.
Isso fará a vida de Ferette (Murilo Benício) mudar.
No confronto, Rogério informa que pretende recuperar o próprio quarto e sugere que Arminda passe a morar com Ferette (Murilo Benício), com quem mantém um relacionamento que se tornou público.
A ordem é recebida com resistência, e a vilã se recusa, inicialmente, a sair do local.