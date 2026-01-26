Três Graças: Arminda tenta matar Joélly e enfrenta fúria de Gerluce

Vilã vai se aproximar com a intenção de interromper a gravidez da jovem

Na Telinha - 26 de janeiro de 2026

Em Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) vai tentar matar Joélly (Alana Cabral).

Além de não conseguir concretizar o plano, a vilã terá que enfrentar a fúria de Gerluce (Sophie Charlotte) após o crime.

Os acontecimentos movimentam a próxima semana da novela, exibida pela Globo às 21h.

Tudo acontece depois que Arminda se aproxima de Joélly, fingindo ter mudado de ideia sobre a gravidez da nora e falsamente disposta a aprovar o namoro da jovem com Raul (Paulo Mendes).

Leia conteúdo completo aqui.