Três Graças: Arminda tenta matar Joélly e enfrenta fúria de Gerluce
Vilã vai se aproximar com a intenção de interromper a gravidez da jovem
Em Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) vai tentar matar Joélly (Alana Cabral).
Além de não conseguir concretizar o plano, a vilã terá que enfrentar a fúria de Gerluce (Sophie Charlotte) após o crime.
Os acontecimentos movimentam a próxima semana da novela, exibida pela Globo às 21h.
Tudo acontece depois que Arminda se aproxima de Joélly, fingindo ter mudado de ideia sobre a gravidez da nora e falsamente disposta a aprovar o namoro da jovem com Raul (Paulo Mendes).