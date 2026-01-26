Três Graças: Paulinho dá flagra e desmascara Gerluce

Policial vê a namorada entrando no carro de Rogério e começa a desvendar o mistério

Em Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) vai dar um flagra em Gerluce (Sophie Charlotte) e desmascarar a namorada.

O policial, que ainda nem desconfia do envolvimento da moça no roubo da estátua, começa a desvendar os segredos da amada nos próximos capítulos da novela, que vai ao ar na Globo às 21h.

Em cenas que vão ao ar na próxima semana, Paulinho observa Gerluce entrar no carro de Rogério (Eduardo Moscovis).

Sem acreditar, ele informa a Juquinha (Gabriela Medvedovski) que a namorada tinha contato com o ex-marido de Arminda (Grazi Massafera) e não avisou a ele.

