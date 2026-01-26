Três Graças: tiro na mansão de Arminda faz Joélly quase cair da escada

Jantar em família termina em confronto, disparo acidental e tentativa frustrada de agressão

Três Graças: tiro na mansão de Arminda faz Joélly quase cair da escada

Um disparo de arma de fogo coloca Joélly (Alana Cabral) em situação de risco durante um jantar na mansão de Arminda (Grazi Massafera) em Três Graças.

A jovem, que está grávida, quase cai da escada e também escapa de ser atingida por um tiro após a intervenção de Raul (Paulo Mendes).

A situação tem início quando Arminda vai até a Chacrinha para convidar o filho e a nora para um jantar em sua casa.

Joélly demonstra desconfiança em relação ao convite, mas Raul aceita comparecer ao encontro familiar.

