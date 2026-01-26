Três Graças: tiro na mansão de Arminda faz Joélly quase cair da escada

Jantar em família termina em confronto, disparo acidental e tentativa frustrada de agressão

Na Telinha - 26 de janeiro de 2026

Um disparo de arma de fogo coloca Joélly (Alana Cabral) em situação de risco durante um jantar na mansão de Arminda (Grazi Massafera) em Três Graças.

A jovem, que está grávida, quase cai da escada e também escapa de ser atingida por um tiro após a intervenção de Raul (Paulo Mendes).

A situação tem início quando Arminda vai até a Chacrinha para convidar o filho e a nora para um jantar em sua casa.

Joélly demonstra desconfiança em relação ao convite, mas Raul aceita comparecer ao encontro familiar.

Leia conteúdo completo aqui.