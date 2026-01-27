"A internet me salvou", diz Maria Cândida após tomar decisão arriscada na TV

Apresentadora precisou se reinventar

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Convidada do NaTelinha Talk desta terça-feira (27), Maria Cândida revelou que foi salva pela internet.

A apresentadora contou que precisou se reinventar após tomar a decisão de pedir demissão da Record por conta de uma crise de pânico que a fez perceber que não estava satisfeita com os rumos de sua vida.

“A internet me salvou.

Em 2009, eu tive uma crise de pânico, caí no meu camarim na Record.

Nunca tinha tido uma crise de pânico, nem sabia reconhecer os sinais.

Entrei no camarim, minhas pernas começaram a bambear, me arrastei até o telefone e falei para a minha produtora ‘eu tô morrendo, vem pra cá’, alguma coisa assim que eu falei”, iniciou.

