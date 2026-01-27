Ana Maria Braga se emociona com morte do cão Orelha: "Quem é o animal aí?"

Apresentadora revelou ter assinado petição para punir os agressores

Na Telinha Na Telinha -
Ana Maria Braga se emociona com morte do cão Orelha: "Quem é o animal aí?"

Ana Maria Braga se emocionou e também demonstrou revolta com a morte do cachorro Orelha, vítima de agressões que o levaram à morte em Santa Catarina.

A apresentadora tratou do caso no início do Mais Você nesta terça-feira (27) e revelou que assinou a petição que pede a punição dos agressores – um grupo de adolescentes.

“Acho que todo mundo que viu essa notícia, independentemente de gostar de animal ou não gostar, estão sentidas sobre tamanha crueldade que se viu.

Leia também

Covardia absurda o que fizeram com o Orelha”, iniciou Ana Maria Braga.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.