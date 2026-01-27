Ana Maria Braga se emociona com morte do cão Orelha: "Quem é o animal aí?"

Apresentadora revelou ter assinado petição para punir os agressores

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Ana Maria Braga se emocionou e também demonstrou revolta com a morte do cachorro Orelha, vítima de agressões que o levaram à morte em Santa Catarina.

A apresentadora tratou do caso no início do Mais Você nesta terça-feira (27) e revelou que assinou a petição que pede a punição dos agressores – um grupo de adolescentes.

“Acho que todo mundo que viu essa notícia, independentemente de gostar de animal ou não gostar, estão sentidas sobre tamanha crueldade que se viu.

Covardia absurda o que fizeram com o Orelha”, iniciou Ana Maria Braga.

