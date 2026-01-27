BBB 26: Alberto Cowboy critica Babu Santana por tomar partido: "Acho errado"

Veterano trocou uma ideia sobre o jogo do ator em conversa com Matheus

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Em conversa com Matheus no BBB 26, Alberto Cowboy criticou o posicionamento de Babu Santana dentro do jogo – os dois, vale lembrar, chegaram a ser mais próximos nos primeiros dias de confinamento, mas logo deram uma leve afastada.

“Não vou levar para o coração.

Falei que ele é um ícone para mim fora do jogo.

Tem coisas que são maiores do que o jogo.

Só que ele foi incoerente.

Por exemplo, hoje, ele nem olhou para mim na dinâmica”, desabafou o gaúcho, que enfrenta Brigido e Leandro na berlinda.

Leia conteúdo completo aqui.