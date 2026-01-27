BBB 26: Alberto Cowboy critica Babu Santana por tomar partido: "Acho errado"

Veterano trocou uma ideia sobre o jogo do ator em conversa com Matheus

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Alberto Cowboy critica Babu Santana por tomar partido: "Acho errado"

Em conversa com Matheus no BBB 26, Alberto Cowboy criticou o posicionamento de Babu Santana dentro do jogo – os dois, vale lembrar, chegaram a ser mais próximos nos primeiros dias de confinamento, mas logo deram uma leve afastada.

“Não vou levar para o coração.

Falei que ele é um ícone para mim fora do jogo.

Leia também

Tem coisas que são maiores do que o jogo.

Só que ele foi incoerente.

Por exemplo, hoje, ele nem olhou para mim na dinâmica”, desabafou o gaúcho, que enfrenta Brigido e Leandro na berlinda.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.