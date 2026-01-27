BBB 26: Babu detona jogo de Jonas e Sarah: "Só é músculo e olhos azuis"
Ator trocou uma ideia sobre o assunto com alguns aliados
Babu Santana não tem conseguido esconder o incômodo com o jogo de Jonas Sulzbach e Sarah Andrade no BBB 26.
Em conversa com Juliano Floss, Leandro e Solange Couto, o ator criticou a conduta dos dois veteranos.
“Até fecho com Cowboy no jogo ainda, mas não fecho mais com a Sarah, não fecho mais com Jonas.
A explicaçãozinha que ele deu para Solange foi a coisa mais bizarra do mundo”, afirmou o artista.