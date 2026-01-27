BBB 26: Babu revela preocupação com jogo de Brigido: "Partindo pra cima dele"
O ator analisou o jogo do rival em conversa com Juliano Floss, Marcelo e Breno
Em conversa com Juliano Floss, Marcelo e Breno no Quarto do Líder, Babu Santana revelou preocupação com o tipo de jogo que Brigido está fazendo no BBB 26.
Para o ator, a estratégia do pipoca está começando a funcionar.
“A gente viu que muita gente não foi no Brigido.
Muita gente falou que ia no Brigido e não foi, porque o jogo dele está começando a funcionar.
Ele está lá consolando a Sol, ele foi consolar o Jonas, porque eu fiquei provocando”, analisou o artista.