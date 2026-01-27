BBB 26: Chaiany vence o Ganha-Ganha, recusa informação privilegiada e recebe R$ 20 mil

Dinâmica foi exibida ao vivo antes da eliminação do segundo Paredão do programa

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Chaiany venceu, na noite desta terça-feira (27), a dinâmica Ganha-Ganha no BBB 26 e optou por receber R$ 20 mil em dinheiro, abrindo mão do acesso a uma informação privilegiada sobre o jogo.

A escolha foi exibida ao vivo, momentos antes do anúncio da eliminação do segundo Paredão da temporada.

O Ganha-Ganha é uma dinâmica de escolha individual que estreou na semana anterior no reality.

A proposta oferece ao participante selecionado duas opções: receber R$ 10 mil e ter acesso a uma informação privilegiada — a autoria de dois votos da casa — ou dobrar o valor em dinheiro, chegando a R$ 20 mil, sem obter qualquer dado estratégico sobre o jogo.

Na estreia da dinâmica, Maxiane escolheu a informação acompanhada de R$ 10 mil, renunciando ao valor maior.

