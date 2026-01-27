BBB 26: Cowboy defende Sol e leva voadora de Ana Paula: "O psicólogo"

O empresário discutiu com a jornalista e Juliano Floss ao analisar o Sincerão

O clima pesou entre Alberto Cowboy, Ana Paula Renault e Juliano Floss nesta terça-feira (27) no BBB 26.

A jornalista e o dançarino criticaram o posicionamento de Sol Vega durante o Sincerão e o empresário saiu em defesa da atriz.

“Enquanto a Sol estiver aqui, não dá para colocá-la em nenhuma dinâmica”, comentou a loira, ao que o brother resolveu defender a ex-BBB 4.

“Cada um tem seu jeito de se expressar”, afirmou o vilão do BBB 7.

