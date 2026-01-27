BBB 26: Juliano desabafa após barraco com Sol: "Não vou aceitar"
Dançarino reclamou da reação da veterana durante o Sincerão
Após protagonizar um barraco daqueles durante o Sincerão com Sol Vega, Juliano Floss desabafou em conversa com Ana Paula Renault no BBB 26.
O namorado de Marina Sena, que chegou a chorar, falou que ficou horrorizado com a postura de alguns brothers.
“Estou horrorizado com essas pessoas”, comentou o dançarino.
“Pega o Babu, conversa, vê o que ele achou e pronto.
É a pessoa que você confia”, aconselhou a jornalista.
“Eu falei alguma coisa errada?
Sério mesmo….”, perguntou o loiro.
“Que eu me lembre não, ela que veio te apontando”, respondeu a veterana.