Dançarino reclamou da reação da veterana durante o Sincerão

BBB 26: Juliano desabafa após barraco com Sol: "Não vou aceitar"

Após protagonizar um barraco daqueles durante o Sincerão com Sol Vega, Juliano Floss desabafou em conversa com Ana Paula Renault no BBB 26.

O namorado de Marina Sena, que chegou a chorar, falou que ficou horrorizado com a postura de alguns brothers.

“Estou horrorizado com essas pessoas”, comentou o dançarino.

“Pega o Babu, conversa, vê o que ele achou e pronto.

É a pessoa que você confia”, aconselhou a jornalista.

“Eu falei alguma coisa errada?

Sério mesmo….”, perguntou o loiro.

“Que eu me lembre não, ela que veio te apontando”, respondeu a veterana.

