BBB 26: Matheus é eliminado com 79,48% dos votos no segundo Paredão

Indicado pelo líder Babu Santana, gaúcho enfrentou Leandro e Brigido na berlinda

Matheus foi o segundo participante a deixar o BBB 26, na noite desta terça-feira (27), ao receber 79,48% dos votos do público no segundo Paredão da temporada.

Ele disputava a permanência no programa com Leandro, que teve 15,55%, e Brigido, que fechou com 4.97%, e acabou sendo o mais rejeitado da votação.

A formação da berlinda teve início ainda na primeira semana do reality.

Matheus foi indicado diretamente pelo líder Babu Santana, que havia vencido a Prova do Líder.

Inicialmente, o ator cogitou indicar Brigido, mas mudou de decisão após avaliar que o gaúcho teria maiores chances de eliminação diante da percepção predominante na casa.

