BBB 26: Milena alerta Ana Paula e reclama de afastamento de aliada: "Estamos sozinhas"
Babá trocou uma ideia com a jornalista durante uma ação na tarde desta terça-feira (27)
Após participarem de uma ação de um patrocinador do BBB 26, Milena e Ana Paula Renault conversaram sobre o jogo na área externa da casa.
A babá e recreadora infantil reclamou com a aliada sobre o afastamento de Samira.
“Tava ali naquele cantinho, Maxiane, Sarah e Samira”, contou a pipoca.
“Vai acontecer naturalmente”, avisou a jornalista.
“O que vai acontecer naturalmente, nós ficarmos sozinhas?
Nós estamos sozinhas, Ana Paula.
E Juliano”, disse Milena.