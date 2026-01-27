BBB 26: Milena alerta Ana Paula e reclama de afastamento de aliada: "Estamos sozinhas"

Babá trocou uma ideia com a jornalista durante uma ação na tarde desta terça-feira (27)

Após participarem de uma ação de um patrocinador do BBB 26, Milena e Ana Paula Renault conversaram sobre o jogo na área externa da casa.

A babá e recreadora infantil reclamou com a aliada sobre o afastamento de Samira.

“Tava ali naquele cantinho, Maxiane, Sarah e Samira”, contou a pipoca.

“Vai acontecer naturalmente”, avisou a jornalista.

“O que vai acontecer naturalmente, nós ficarmos sozinhas?

Nós estamos sozinhas, Ana Paula.

E Juliano”, disse Milena.

