BBB 26: Milena é denunciada e vira alvo de investigação policial; entenda

Babá foi acusada de intolerância religiosa

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Milena, integrante do time Pipoca do BBB 26, virou alvo de uma investigação policial.

A babá está enfrentando uma acusação de intolerância religiosa após ter chamado Sol Vega de “bruxa velha” durante a primeira Prova do Líder da temporada, que foi de resistência.

Naquele dia 13 de janeiro, a ex-Casa de Vidro usou o termo para se referir à adversária depois de deixar a disputa.

Antes, ainda na dinâmica, as duas tinham protagonizado um desentendimento.

