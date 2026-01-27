BBB 26: Milena é denunciada e vira alvo de investigação policial; entenda

Babá foi acusada de intolerância religiosa

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Milena é denunciada e vira alvo de investigação policial; entenda

Milena, integrante do time Pipoca do BBB 26, virou alvo de uma investigação policial.

A babá está enfrentando uma acusação de intolerância religiosa após ter chamado Sol Vega de “bruxa velha” durante a primeira Prova do Líder da temporada, que foi de resistência.

Naquele dia 13 de janeiro, a ex-Casa de Vidro usou o termo para se referir à adversária depois de deixar a disputa.

Leia também

Antes, ainda na dinâmica, as duas tinham protagonizado um desentendimento.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.