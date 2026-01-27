BBB 26: Milena se irrita ao pegar Jonas ouvindo conversa atrás da porta: "Bozo"
Sister detonou o modelo, que alegou que o ato faz parte da estratégia dele
Após se reunirem na despensa para analisar os rumos do jogo depois do Sincerão, Milena, Ana Paula Renault e Juliano Floss foram surpreendidos no BBB 26 ao flagrarem Jonas Sulzbach ouvindo atrás da porta.
“Você é um idiota!
Ele estava escutando tudo.
Está vendo porque você é um palhaço?
Ria mais da minha cara, seu palhação.
Você está igual ao Bozo, nem é bonito mais”, gritou a babá e recreadora infantil.