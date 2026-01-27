BBB 26: Solange confronta Jonas após confissão: "Me incomodou"

Atriz procurou o modelo após ouvir dele que tem recebido planta no Queridômetro

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Incomodada com uma conversa que teve com Jonas Sulzbach a respeito de um emoji de planta que recebeu do brother no Queridômetro, Solange Couto procurou o veterano para colocar os pingos nos is na tarde desta terça-feira (27) no BBB 26.

“Eu achei muito correto você ter assumido para mim.

Mas como você falou que me ama e me beijou, me incomodou.

A gente sabe o que significa para fora o meu comportamento de tranquilidade.

E isso te incomodou a ponto de você me dar uma planta”, comentou a atriz.

Leia conteúdo completo aqui.