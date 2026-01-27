BBB 26: Solange confronta Jonas após confissão: "Me incomodou"
Atriz procurou o modelo após ouvir dele que tem recebido planta no Queridômetro
Incomodada com uma conversa que teve com Jonas Sulzbach a respeito de um emoji de planta que recebeu do brother no Queridômetro, Solange Couto procurou o veterano para colocar os pingos nos is na tarde desta terça-feira (27) no BBB 26.
“Eu achei muito correto você ter assumido para mim.
Mas como você falou que me ama e me beijou, me incomodou.
A gente sabe o que significa para fora o meu comportamento de tranquilidade.
E isso te incomodou a ponto de você me dar uma planta”, comentou a atriz.