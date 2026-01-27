Cadela de 12 anos é resgatada após maus-tratos, mas não resiste e morre em Goiânia

Tutor foi preso e deve responder por maus-tratos, após não prestar tratamento para o animal, que sofreu por semanas

Samuel Leão Samuel Leão -
Cadela não resistiu e faleceu
Cadela não resistiu e faleceu. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso, em Goiânia, por suspeita de praticar maus-tratos e chegar ao ponto de matar a própria cadela, uma caramelo de 12 anos, na segunda-feira (26). O animal estava com ferimentos profundos e não recebeu qualquer tipo de tratamento.

Policiais foram acionados à Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (Upavet) por uma denúncia, onde descobriram o grave estado da pequena.

Com um grande ferimento aberto na região do rosto, com infestação de larvas e forte odor, a pequena ainda apresentava magreza excessiva e desidratação, reforçando a hipótese de maus-tratos.

Apesar dos cuidados prestados, a cadela não resistiu e foi a óbito. O tutor afirmou não ter buscado atendimento veterinário e nem tentado prestar qualquer tratamento para a cadela, que sofreu por semanas.

Ele ainda justificou a ação dizendo não ter condições de arcar com os cuidados, afirmação que não foi comprovada.

O suspeito recebeu voz de prisão, o caso foi registrado como maus-tratos e agora será encaminhado ao Poder Judiciário.

 

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

