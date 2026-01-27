Cariúcha fala pela 1ª vez sobre contratação pela RedeTV!
“Sempre tive um sonho de ter meu próprio programa”, disse a apresentadora
Cariúcha falou pela primeira vez, em postagem em rede social, sobre a contratação pela RedeTV!.
De saída do Fofocalizando, no SBT, a apresentadora vai comandar o Superpop na nova emissora.
“Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa.
E sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto.
Obrigada, Jesus, por tudo, sem ti nada sou!”, escreveu Cariúcha em uma publicação feita no Instagram.