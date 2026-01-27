Coração Acelerado: Agrado cai em família de paraquedas e dispara: "O que tá acontecendo?"

Jovem descobre o passado de Janete e pede tempo longe da mãe

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) descobre que está sendo acusada de roubar o namorado da prima, pressiona Janete (Letícia Spiller) e confirma que a mãe escondeu sua família durante todos esse anos.

A jovem reencontra João Raul (Filipe Bragança), pinta um clima e casal passa uns dias isolado, no rancho do Mozão do Brasil, longe da Internet e dos celulares.

Quando finalmente eles decidem voltar à realidade vem a bomba.

