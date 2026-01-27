Coração Acelerado: Agrado esconde confissão de Leandro e coloca namoro em risco

Nos próximos capítulos, a cantora vira confidente de um mistério envolvendo o rapaz e decide não contar a verdade para João Raul

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) se vê no centro de uma situação que pode comprometer seu relacionamento com João Raul (Filipe Bragança).

A cantora decide esconder uma confissão feita por Leandro (David Junior), escolha que passa a interferir diretamente na dinâmica do casal.

A sequência tem início após novos conflitos envolvendo Naiane (Isabelle Drummond), que acusa Agrado e Eduarda (Gabz) de agirem contra ela.

Em meio às acusações, João Raul se recusa a dividir um trabalho publicitário com a influenciadora e demonstra apoio à namorada.

A cantora tenta conversar com Eliomar, mas prioriza um pedido de diálogo com a rival.

