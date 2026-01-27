Coração Acelerado: João Raul interrompe show de Ana Castela e dispara: "Casa comigo?"

Agrado diz sim na frente da plateia que conta com a presença de Naiane

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) ficam noivos.

De quatro pela mocinha, o galã interrompe um show de Ana Castela para pedir a mão da amada de surpresa.

Amiga do Mozão do Brasil, a cantora sertaneja vem se apresentar em Bom Retorno e aproveita para matar as saudades do artista, e conhecer a garota que roubou o seu coração.

