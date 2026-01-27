Êta Mundo Melhor: Candinho desafia decisão judicial, foge com Samir e enfrenta Zulma

Disputa pela guarda leva a fugas, acordos frustrados e novo reencontro entre pai e filho

Êta Mundo Melhor: Candinho desafia decisão judicial, foge com Samir e enfrenta Zulma

A disputa pela guarda de Samir (Davi Malizia) alcança um ponto decisivo em Êta Mundo Melhor.

Diante da possibilidade de perder o filho, Candinho (Sergio Guizé) passa a agir para impedir que o menino deixe o sítio, enquanto Zulma (Heloísa Périssé), responsável pelo orfanato, intensifica as medidas para reassumir o controle legal da situação.

O garoto afirma que não pretende ir embora e, com a ajuda de Simbá, foge do local.

O sumiço provoca apreensão generalizada.

O pai localiza a criança e o companheiro e foge com o menino, enquanto a dona do orfanato e Zenaide (Evelyn Castro) iniciam uma perseguição.

A movimentação leva as duas a acreditarem que estão seguindo o caipira, quando, na verdade, o veículo é conduzido por Lourival (Sérgio Malheiros).

