Êta Mundo Melhor: Estela expõe segredo e coloca Anabela em risco
Sandra confirma que menina é herdeira de Ernesto e pensa em se livrar dela
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Anabela (Isabelly Carvalho) descobre que é filha de Estela (Larissa Manoela) e foge para a casa de Celso (Rainer Cadete).
Sandra (Flávia Alessandra) se dá conta de que Ernesto (Eriberto Leão) é o pai e planeja dar um sumiço na criança.
Antes de morrer, Miriam (Letícia Sabatella) faz as pazes com a enfermeira e a convence a contar toda a verdade para a menina que foi criada como sendo irmã da namorada de Túlio (Cadu Libonati).