"Globo lixo": Mulher interrompe jornal aos gritos e faz gesto obsceno; vídeo

Cena foi ao ar na TV Tribuna, afiliada da emissora no estado de SP

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Uma mulher invadiu uma transmissão ao vivo do jornal Bom Dia Região, da TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista e Vale do Ribeira, em São Paulo.

Aos gritos, ela xingou a emissora e fez um gesto obsceno.

A repórter fazia uma entrevista sobre o Janeiro Verde, campanha de prevenção contra o câncer de colo do útero.

Tanto a jornalista quanto a entrevistada – uma médica especialista no tema – foram pegas de surpresa.

