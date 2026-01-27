"Globo lixo": Mulher interrompe jornal aos gritos e faz gesto obsceno; vídeo
Cena foi ao ar na TV Tribuna, afiliada da emissora no estado de SP
Uma mulher invadiu uma transmissão ao vivo do jornal Bom Dia Região, da TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista e Vale do Ribeira, em São Paulo.
Aos gritos, ela xingou a emissora e fez um gesto obsceno.
A repórter fazia uma entrevista sobre o Janeiro Verde, campanha de prevenção contra o câncer de colo do útero.
Tanto a jornalista quanto a entrevistada – uma médica especialista no tema – foram pegas de surpresa.