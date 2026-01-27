Joel Datena diz ter recusado proposta para sair da Band: "Muito feliz aqui"

"Seguirei aqui com toda a força", discursou ele em volta das férias

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Joel Datena voltou de férias nessa segunda-feira (26) e logo na abertura, ainda em papo com os integrantes do Melhor da Tarde, revelou ter recebido uma proposta no ano passado para sair da Band.

“Tava com saudade de vocês, sair de férias é um espetáculo”, começou.

“Voltar é melhor ainda.

É muito bom você receber uma proposta de trabalho e melhor ainda é você poder recusar de uma forma muito carinhosa, porque você tá muito feliz onde está.

E estou muito feliz aqui na Band e seguirei aqui com toda força ao lado de vocês”, detalhou.

