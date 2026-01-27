Juanito morre em Terra Nostra? Giuliana e Matteo perdem o filho pela 2ª vez
Médico dá má notícia à italiana, mas reviravolta acontece no final da novela
Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) vão perder o filho pela segunda vez.
Em meio à epidemia de uma grave doença, o menino será levado ao hospital, de onde sairá uma terrível notícia.
A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Juanito vai arder de febre durante uma madrugada, preocupando Giuliana.
Separada de Matteo a essa altura da história, ela receberá a ajuda de Marco Antônio (Marcello Antony), que acompanha a mulher até o hospital.