Juanito morre em Terra Nostra? Giuliana e Matteo perdem o filho pela 2ª vez

Médico dá má notícia à italiana, mas reviravolta acontece no final da novela

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) vão perder o filho pela segunda vez.

Em meio à epidemia de uma grave doença, o menino será levado ao hospital, de onde sairá uma terrível notícia.

A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

Juanito vai arder de febre durante uma madrugada, preocupando Giuliana.

Separada de Matteo a essa altura da história, ela receberá a ajuda de Marco Antônio (Marcello Antony), que acompanha a mulher até o hospital.

Leia conteúdo completo aqui.