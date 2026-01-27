Maria Cândida afirma que foi deixada de lado na TV antes de retomar a carreira

Jornalista fala sobre afastamento da TV, atuação na internet e passagem pela emissora católica

Maria Cândida afirma que foi deixada de lado na TV antes de retomar a carreira

Maria Cândida afirmou nesta terça-feira (27), durante participação no NaTelinha Talk, no YouTube, que enfrentou um período em que deixou de receber convites profissionais e relatou que apenas uma pessoa lhe ofereceu apoio naquele momento.

A entrevista foi conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini.

Ao comentar a relação entre visibilidade e reconhecimento ao longo da carreira, a jornalista comparou o impacto da televisão em outros períodos com o alcance atual das plataformas digitais.

