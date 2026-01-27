Milena escuta Jordana falando mal dela e barraco toma conta do BBB 26

Babá estava ouvindo atrás da porta

Na Telinha Na Telinha -
Milena escuta Jordana falando mal dela e barraco toma conta do BBB 26

Na tarde desta terça-feira (26) no BBB 26, Milena estava no Quarto Sonho da Eternidade quando encostou o ouvido na porta e conseguiu ouvir uma conversa de Jordana e Samira.

As sisters estavam comentando sobre o comportamento da babá na casa mais vigiada do Brasil.

“O jeito da Milena me irrita.

Leia também

É muito grito.

É teatro.

(…) Vai me dizer que o que fez ontem não é teatro?”, iniciou a advogada, alegando que a colega de confinamento sempre cai no choro após uma discussão.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.