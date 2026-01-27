Milena escuta Jordana falando mal dela e barraco toma conta do BBB 26
Babá estava ouvindo atrás da porta
Na tarde desta terça-feira (26) no BBB 26, Milena estava no Quarto Sonho da Eternidade quando encostou o ouvido na porta e conseguiu ouvir uma conversa de Jordana e Samira.
As sisters estavam comentando sobre o comportamento da babá na casa mais vigiada do Brasil.
“O jeito da Milena me irrita.
É muito grito.
É teatro.
(…) Vai me dizer que o que fez ontem não é teatro?”, iniciou a advogada, alegando que a colega de confinamento sempre cai no choro após uma discussão.