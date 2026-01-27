Milena escuta Jordana falando mal dela e barraco toma conta do BBB 26

Babá estava ouvindo atrás da porta

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Na tarde desta terça-feira (26) no BBB 26, Milena estava no Quarto Sonho da Eternidade quando encostou o ouvido na porta e conseguiu ouvir uma conversa de Jordana e Samira.

As sisters estavam comentando sobre o comportamento da babá na casa mais vigiada do Brasil.

“O jeito da Milena me irrita.

É muito grito.

É teatro.

(…) Vai me dizer que o que fez ontem não é teatro?”, iniciou a advogada, alegando que a colega de confinamento sempre cai no choro após uma discussão.

