NaTelinha Talk: Maria Cândida é a entrevistada desta terça-feira; assista
A entrevista será conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta terça-feira (27), o NaTelinha Talk Podcast recebe a apresentadora Maria Cândida.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.
Maria Cândida consolidou uma carreira de mais de 30 anos marcada pela versatilidade, iniciando sua trajetória em 1994 na Globo, onde atuou em telejornais como o Jornal Nacional e o Globo Rural.
Sua projeção internacional ganhou força com passagens pela CNN em Atlanta e na Bloomberg em Nova York, experiências que a credenciaram para cobrir eventos globais como o Oscar e o Grammy pelo SBT.
Na Record, destacou-se em programas como o Tudo a Ver e o projeto documental 12 Mulheres, que explorou histórias femininas em diversos países.