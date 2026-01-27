Qual o segredo de Saldanha em Rainha da Sucata? Saiba o que ele esconde

Mistério sobre o namorado de Neiva chega ao fim nos próximos capítulos

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Em Rainha da Sucata, Saldanha (Gianfrancesco Guarnieri), o namorado de Neiva (Nicette Bruno), esconde um grande segredo.

A verdade sobre ele é revelada nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Saldanha é casado, informação que oculta para se relacionar com Neiva.

Ele sabe que a mãe de Maria do Carmo (Regina Duarte) jamais aceitaria conviver com um homem que tem outra mulher, principalmente por conta da traição que sofreu do falecido Onofre (Lima Duarte).

