Qual o segredo de Saldanha em Rainha da Sucata? Saiba o que ele esconde

Mistério sobre o namorado de Neiva chega ao fim nos próximos capítulos

Na Telinha Na Telinha -
Qual o segredo de Saldanha em Rainha da Sucata? Saiba o que ele esconde

Em Rainha da Sucata, Saldanha (Gianfrancesco Guarnieri), o namorado de Neiva (Nicette Bruno), esconde um grande segredo.

A verdade sobre ele é revelada nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Saldanha é casado, informação que oculta para se relacionar com Neiva.

Leia também

Ele sabe que a mãe de Maria do Carmo (Regina Duarte) jamais aceitaria conviver com um homem que tem outra mulher, principalmente por conta da traição que sofreu do falecido Onofre (Lima Duarte).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.