Qual o segredo de Saldanha em Rainha da Sucata? Saiba o que ele esconde
Mistério sobre o namorado de Neiva chega ao fim nos próximos capítulos
Em Rainha da Sucata, Saldanha (Gianfrancesco Guarnieri), o namorado de Neiva (Nicette Bruno), esconde um grande segredo.
A verdade sobre ele é revelada nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Saldanha é casado, informação que oculta para se relacionar com Neiva.
Ele sabe que a mãe de Maria do Carmo (Regina Duarte) jamais aceitaria conviver com um homem que tem outra mulher, principalmente por conta da traição que sofreu do falecido Onofre (Lima Duarte).