Simone Kliass sobre Silvio Santos em IA no SBT News: "Homenagem"
"Ninguém está enganando ninguém", disse ela em conversa com Carol Gazal no NaTelinha Talk
Silvio Santos (1930-2024) esteve presente por Inteligência Artificial no lançamento do SBT News, em dezembro.
O Homem do Baú ressaltou os preceitos do jornalismo na casa e acendeu uma discussão sobre os limites éticos da ferramenta.
“Parece uma homenagem”, opinou Simone Kliass, locutora publicitária e consulta de inovação no audiovisual.
Em conversa com Carol Gazol, Simone diz que cada caso é um caso.
“Ninguém está enganando ninguém.
[…] Mas é tão complexo.
Mas você está mais aqui para autorizar ou não.
Mas é caso a caso”, ponderou ela na noite dessa segunda-feira (26).