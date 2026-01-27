Simone Kliass sobre Silvio Santos em IA no SBT News: "Homenagem"

"Ninguém está enganando ninguém", disse ela em conversa com Carol Gazal no NaTelinha Talk

Silvio Santos (1930-2024) esteve presente por Inteligência Artificial no lançamento do SBT News, em dezembro.

O Homem do Baú ressaltou os preceitos do jornalismo na casa e acendeu uma discussão sobre os limites éticos da ferramenta.

“Parece uma homenagem”, opinou Simone Kliass, locutora publicitária e consulta de inovação no audiovisual.

Em conversa com Carol Gazol, Simone diz que cada caso é um caso.

“Ninguém está enganando ninguém.

[…] Mas é tão complexo.

Mas você está mais aqui para autorizar ou não.

Mas é caso a caso”, ponderou ela na noite dessa segunda-feira (26).

