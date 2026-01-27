Três Graças: Arminda atenta contra a própria neta e Gerluce jura vingança
Ataque durante jantar desencadeia confronto familiar e abala relação da cuidadora com Paulinho
Nos próximos capítulos de Três Graças, a trama se concentra nos desdobramentos da tentativa de assassinato contra Joélly (Alana Cabral), atribuída a Arminda (Grazi Massafera).
O caso leva Gerluce (Sophie Charlotte) a romper qualquer possibilidade de conciliação com a patroa e a jurar vingança após saber que a filha esteve em risco.
A sequência começa quando Gerluce é alertada por Lígia (Dira Paes) de que Paulinho (Romulo Estrela) procurou informações sobre a família dela.
A movimentação desperta preocupação e indica que segredos envolvendo a escultura As Três Graças podem vir à tona.