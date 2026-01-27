Três Graças: Arminda é expulsa do hospital, humilhada por Zenilda e promete revanche

Confronto no corredor rompe relação e termina em ameaça aberta

Arminda (Grazi Massafera) é escorraçada de um hospital após um confronto direto com Zenilda (Andréia Horta) em Três Graças.

A advogada decide romper definitivamente a relação com a rival ao confrontá-la no corredor da unidade médica onde Ferette (Murilo Benício) está internado.

Zenilda ordena que Arminda se afaste de sua casa e de sua família e afirma que a amizade entre elas termina naquele momento.

A tensão começa quando Arminda chega ao hospital e provoca Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes).

