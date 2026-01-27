Três Graças: Arminda faz sua primeira vítima e deixa sujeira para Helga limpar

Cuidadora flagra a vilã matando Célio, esquarteja e despacha cadáver

Nos próximos capítulos de Três Graças, Helga (Kelzy Ecard) encoberta crime de Arminda (Grazi Massafera).

A vilã mata Célio (Otávio Müller) dentro da mansão, a cuidadora flagra a cena macabra e se oferece para desovar o corpo.

O sogro de Rivaldo (Augusto Madeira) escolta a vilã até a Chacrinha e passa a chantageá-la.

À família, o malandro diz que a madame lhe deve dinheiro, mas na verdade deseja uma noite de amor com a dona cobra.

