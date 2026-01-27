Três Graças: Rogério destrói romance, Paulinho flagra Gerluce e crise explode

Investigador registra encontro, confronta parceira e situação termina em choro

Rogério (Eduardo Moscovis) passa a interferir diretamente na relação entre Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) em Três Graças.

O investigador, desconfiado de que a namorada oculta informações, decide agir por conta própria para apurar a situação e acaba flagrando Gerluce ao lado do homem que reapareceu após ser dado como morto.

A movimentação começa quando Paulinho passa a seguir o carro de Claudia (Lorrana Mousinho) e Angélico (Adriano Toloza), por suspeitar de uma ligação dos dois com o reaparecimento de Rogério.

Durante o trajeto, ele presencia Gerluce entrando no automóvel conduzido por Rogério, confirmando suas suspeitas.

