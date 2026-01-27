Três Graças: Rogério expulsa Arminda da mansão feito cão sarnento

Vilã faz as malas e aparece na casa de Ferette sem ser convidada

Nos próximos capítulos de Três Graças, Rogério (Eduardo Moscovis) expulsa Arminda (Grazi Massafera) da mansão e chama Raul (Paulo Medes) de volta.

Já a vilã aprece na porta de Ferette (Murilo Benício) e avisa que vai morar com ele.

Depois de 5 anos dado como morto, o empresário volta pra casa e sofre um novo atentado orquestrado pelo ex-sócio, mas consegue sair ileso e foge, acabando com qualquer chance do crápula de tentar matá-lo outra vez.

