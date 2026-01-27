Três Graças: vídeo secreto cai nas mãos de Ferette, expõe ameaça e vira pesadelo

Registro misterioso coloca empresário sob pressão e acirra disputa com aliados e rivais

Na Telinha -
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) entra em estado de alerta após receber um vídeo considerado comprometedor.

O material chega enquanto o empresário mantém a estratégia de fingir amnésia depois de um surto de saúde, atitude que provoca apreensão em pessoas próximas e interfere diretamente nas disputas em torno da Fundação.

A movimentação começa com a ordem para que Crô (Marcelo Serrado) seja retirado de seu quarto.

Ainda assim, o visitante demonstra interesse em adquirir a escultura As Três Graças.

O empresário mantém silêncio sobre o tema e preserva seus planos.

