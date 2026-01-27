Trilha internacional de Rainha da Sucata vai de Kiss a Mariah Carey; ouça
Seleção inclui algumas das músicas mais tocadas de 1990
A trilha internacional de Rainha da Sucata reúne uma variedade de artistas que faziam sucesso mundialmente no início dos anos 1990, quando a novela foi ao ar na Globo pela primeira vez.
A eclética seleção musical reúne o rock do grupo Kiss, o pop de Mariah Carey e ainda nomes como Jimmy Cliff, Janet Jackson, Lisa Stansfield e Carly Simon.
Cláudia Ohana, intérprete na novela da jornalista Paula, estampa a capa do disco Rainha da Sucata Internacional, que chegou às lojas em de 1990 nos formatos de LP, CD e fita K7.