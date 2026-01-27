Trilha internacional de Rainha da Sucata vai de Kiss a Mariah Carey; ouça

Seleção inclui algumas das músicas mais tocadas de 1990

Na Telinha Na Telinha -
Trilha internacional de Rainha da Sucata vai de Kiss a Mariah Carey; ouça

A trilha internacional de Rainha da Sucata reúne uma variedade de artistas que faziam sucesso mundialmente no início dos anos 1990, quando a novela foi ao ar na Globo pela primeira vez.

A eclética seleção musical reúne o rock do grupo Kiss, o pop de Mariah Carey e ainda nomes como Jimmy Cliff, Janet Jackson, Lisa Stansfield e Carly Simon.

Cláudia Ohana, intérprete na novela da jornalista Paula, estampa a capa do disco Rainha da Sucata Internacional, que chegou às lojas em de 1990 nos formatos de LP, CD e fita K7.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.