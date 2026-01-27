Vai desistir? Milena explode no BBB 26 após barraco: "Quero ir embora"
Babá teve uma discussão com Jordana
Milena cogitou desistir do BBB 26 nesta terça-feira (27).
A babá se mostrou muito abalada após protagonizar uma discussão que começou com Jordana e acabou se tornando uma treta generalizada na casa mais vigiada do Brasil.
“Quero ir embora”, disse ela.
Tudo teve início quando a sister ouviu a colega de confinamento falando mal dela e foi tirar satisfação: “Eu não te dou liberdade para você tá com meu nome na boca, não, tá?
Por que você não chega e não fala para mim?”.