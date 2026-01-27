Vai desistir? Milena explode no BBB 26 após barraco: "Quero ir embora"

Babá teve uma discussão com Jordana

Na Telinha Na Telinha -
Vai desistir? Milena explode no BBB 26 após barraco: "Quero ir embora"

Milena cogitou desistir do BBB 26 nesta terça-feira (27).

A babá se mostrou muito abalada após protagonizar uma discussão que começou com Jordana e acabou se tornando uma treta generalizada na casa mais vigiada do Brasil.

“Quero ir embora”, disse ela.

Leia também

Tudo teve início quando a sister ouviu a colega de confinamento falando mal dela e foi tirar satisfação: “Eu não te dou liberdade para você tá com meu nome na boca, não, tá?

Por que você não chega e não fala para mim?”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.