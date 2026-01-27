Vai desistir? Milena explode no BBB 26 após barraco: "Quero ir embora"

Babá teve uma discussão com Jordana

Na Telinha - 27 de janeiro de 2026

Milena cogitou desistir do BBB 26 nesta terça-feira (27).

A babá se mostrou muito abalada após protagonizar uma discussão que começou com Jordana e acabou se tornando uma treta generalizada na casa mais vigiada do Brasil.

“Quero ir embora”, disse ela.

Tudo teve início quando a sister ouviu a colega de confinamento falando mal dela e foi tirar satisfação: “Eu não te dou liberdade para você tá com meu nome na boca, não, tá?

Por que você não chega e não fala para mim?”.

