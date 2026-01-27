Victor Sarro diz que novo programa do SBT é vitória para a comédia: "Ficou engessada por anos"
Novo humorístico do canal estreia na próxima segunda-feira (2), depois do Programa do Ratinho
O SBT estreia na próxima segunda-feira (2), às 23h, seu novo humorístico.
Trata-se do Comédia SBT, comandado por Victor Sarro e Rodrigo Capella, com direção de Muka Troccoli.
A emissora promete apostar em criatividade, improviso e no resgate do gênero.
“A comédia ficou engessada por anos e só o SBT tem essa característica de humor livre, leve, ácido e tudo junto ao mesmo tempo!
É uma vitória para a comédia”, diz Victor Sarro ao NaTelinha.