Victor Sarro diz que novo programa do SBT é vitória para a comédia: "Ficou engessada por anos"

Novo humorístico do canal estreia na próxima segunda-feira (2), depois do Programa do Ratinho

O SBT estreia na próxima segunda-feira (2), às 23h, seu novo humorístico.

Trata-se do Comédia SBT, comandado por Victor Sarro e Rodrigo Capella, com direção de Muka Troccoli.

A emissora promete apostar em criatividade, improviso e no resgate do gênero.

“A comédia ficou engessada por anos e só o SBT tem essa característica de humor livre, leve, ácido e tudo junto ao mesmo tempo!

É uma vitória para a comédia”, diz Victor Sarro ao NaTelinha.

